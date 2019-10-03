أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

سجلت أسعار السمك البلطي في سوق الجملة بالعبور، ما بين 30 و38 جنيها، اليوم الخميس، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و200 جنيه .

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.