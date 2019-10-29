أسعار الدولار مستقرة في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي والبركة، عند 16.10 جنيه، و16.20 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنوك الإسكندرية، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.