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    أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    11:39 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
    أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 25 و32 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيها.

    ووصل سعر كيلو السمك الفليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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