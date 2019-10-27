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    مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

    02:54 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 14126 نقطة، مدفوعة بمشتريات أجنبية.

    بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 410.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 387.4 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 23.3 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.57% إلى مستوى 14206 نقاط.

    البورصة مؤشرات البورصة المستثمرين الأجانب المستثمرين العرب

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