الدولار يهبط في "أبو ظبي الإسلامي" ويصعد بـ"البركة" مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في بنك البركة، واستقر سعره في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر شراء الدولار 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 16.12 جنيه، كما انخفض سعر البيع قرشين إلى 16.22 جنيه.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية، قرشا واحدا، في بنك البركة إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنوك قناة السويس، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان، عند 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.