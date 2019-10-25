زيادة البلطي وتراجع البوري.. تعرف على أسعار السمك الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية بينها البلطي والمركونة السويسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، بينما تراجع سعر البوري والجمبري.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 25 و28 جنيها مقابل 22 و26 جنيها الجمعة الماضية، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، نحو 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و220 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع بنحو 6 جينهات ليتراوح اليوم بين 40 و48 جنيها مقابل 40 و54 جنيها الجمعة الماضي.

وتراجع سعر الجمبري الممتاز ليترواح اليوم بين 290 و 330 جنيها مقابل 300 و370 جنيها للكيلو الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.