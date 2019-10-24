سحر نصر: نسعى لجذب 78 مليار جنيه استثمارات في 12 منطقة استثمارية جديدة

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في مصر، من المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وأضافت الوزيرة أنه يوجد في مصر حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغ 11 مليار جنيه، ووفرت 350 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار ساهم في إحياء نظام المناطق الاستثمارية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم الخميس، لمشروع سيتي سنتر ألماظة، الذي تم إنشاؤه وفقا لنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات 9.35 مليار جنيه، وذلك بحضور محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعبد الله النقراشي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر.

ويقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب البيان.

وأشادت الوزيرة، بمشروع سيتي سنتر الماظة، والذي يعد ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة لهيئة الاستثمار، حيث ساهمت الوزارة في استصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وذكر الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم العقاريّة في مصر، أن المشروع يعد رابع مركز تجاري للشركة في مصر، موضحا أن الشركة تستثمر في مصر منذ 21 عاما من خلال امتلاكها وإداراتها مجموعة من المراكز التجارية والتي تضم "مول مصر"، و"سيتي سنتر المعادي"، و"سيتي سنتر الإسكندرية".

كما تمتلك شركة ماجد الفطيم وتدير سلسة متاجر كارفور، والتي تتضمن 13 هايبر ماركت، و31 سوبر ماركت، بحسب النقراشي.

وقال النقراشي أن حجم استثمارات الشركة في مصر وصل إلى 2.6 مليار دولار، من خلال استثماراتها في عام 2019، وساهمت في 47.5 ألف وظيفة مباشرة، و76.7 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأشاد النقراشي بدعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمشروع الشركة من خلال تذليل العديد من التحديات التي واجهت المشروع، وفقا للبيان.