تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 290 و330 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 14 جنيها، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و220 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.