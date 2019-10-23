توفيق: عرض تعديلات قانون قطاع الأعمال على النقابات العامة قبل إقرارها

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عرض مسودة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام على رؤساء النقابات العامة قبل إقرارها.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، التقى الوزير مع رؤساء النقابات العامة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأضاف الوزير، أنه سيتم عرض التعديلات المقترحة بعد انتهاء اللجنة المشكلة بقرار جمهوري في هذا الشأن من أعمالها، انطلاقا من الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات وإيمانا بأهمية دورهم.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية عنصر التدريب للعاملين والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الشركات، والعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية لتحسين الأداء بما يعود بالنفع على العاملين والشركات.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها والتي تتوازي مع الهيكلة الفنية، ومنها إعداد قاعدة بيانات موحدة من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة للاستناد إليها والاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات.

وأشار توفيق، إلى برنامج تقييم رؤساء الشركات التابعة وقياس الملائمة الملائمة الوظيفية والسمات القيادية والإدارية لتتوافق مع الرؤية المستقبلية للوزارة، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى الحرص على تصعيد قيادات الصف الثاني بالشركات بعد التأكد من انطباق المعايير والاشتراطات المشار إليها واجتيازهم الاختبارات المؤهلة.