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    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    10:39 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر في 6 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وكريدي أجريكول إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

    وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

    بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

    واستفر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار، في بنك الإسكندرية عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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