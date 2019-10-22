شعبة العطارة: توقعات بتراجع أسعار المشروبات الساخنة 30% هذا الشتاء

كتبت- شيرين صلاح:

توقع مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار المشروبات الساخنة هذا الشتاء بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي.

وأضاف توفيق، أن القدرة الشرائية للمواطن تتراجع عام بعد عام لذا يتوقع تراجع الأسعار الشتاء المقبل، "بالإضافة إلى أن حركة البيع في السوق حاليا ضعيفة وغير مشجعة لأي زيادة".

ويتراوح سعر كيلو الكاكاو بين 40 و80 جنيهًا بحسب الجودة، وسعر كيلو القرفة بين 60 جنيهًا، وسعر كيلو الينسون 48 جنيهًا، وفقا لتوفيق.

وبلغ سعر كيلو السحلب بين 48 جنيهًا و200 جنيه بحسب الجودة، وسعر كيلو الموغات 80 جنيهًا، وسعر الحلبة 18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكركاديه 60 جنيهًا، وسعر كيلو الجنزبيل عند 60 جنيهًا.

وكانت أسعار عدد من المشروبات الشتوية ارتفعت العام الماضي، بنسبة 50% لزيادة الطلب عليها، وفقا لقول توفيق لمصراوي في وقت سابق.