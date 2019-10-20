  • عاجل:قمة بريميرليج.. مانشستر يونايتد 1 - 0 ليفربول.. غياب صلاح

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:14 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    سعر صرف الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان ,وكريدي أجريكول وقناة السويس والبركة عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي، عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية، عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

    صرف الدولار أسعار الدولار الجنيه المصري

    الخبر التالى:

    المركزي يمهل الأهلي اليوناني لنهاية الشهر للتوافق مع موظفيه قبل بيعه لبنك عوده
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان