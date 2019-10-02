مبيعات المصريين والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة مع نهاية التعاملات
كتبت- شيماء حفظي:
هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات محلية وأجنبية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8%، إلى مستوى 14381 نقطة.
وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.9%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم، صافي بيع بقيمة 17 مليون جنيه، والأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 18.7 مليون جنيه.
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