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    مبيعات المصريين والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة مع نهاية التعاملات

    03:01 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    مبيعات المصريين والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة مع نهاية التعاملات

    البورصة

    كتبت- شيماء حفظي:

    هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات محلية وأجنبية.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.8%، إلى مستوى 14381 نقطة.

    وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.9%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين اليوم، صافي بيع بقيمة 17 مليون جنيه، والأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 18.7 مليون جنيه.

    البورصة مؤشرات البورصة

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