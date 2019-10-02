تنظيم الاتصالات: تحسن الخدمات الصوتية لشركات المحمول خلال أغسطس

كتب- محمد علاء الدين:

قال تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن جميع شركات المحمول تحسنت في قياسات شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

وأظهرت نتائج تقييم الخدمات الصوتية في أغسطس، انخفاض عدد المناطق المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد ٧ مناطق في شهر يوليو إلى عدد 6 مناطق في شهر أغسطس، بحسب بيان صحفي لتنظيم الاتصالات اليوم الأربعاء.

وانخفضت عدد المناطق المتأثرة بشركة اتصالات من 27 منطقة في شهر يوليو إلى 22 منطقة في أغسطس.

كما أظهرت نتائج التقييم تراجع عدد المناطق المتأثرة لشركة اورنج من 30 منطقة في يوليو إلى 22 منطقة في أغسطس.

وقال البيان إن شركة المصرية للاتصالات ""WE لم يحدث بها تحسن في الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير في خدمات البيانات في معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف تنظيم الاتصالات، أن مشاكل عدم بدء المكالمات تتركز في القاهرة والجيزة لشركة المصرية للاتصالات، وفي الجيزة فقط لشركة اتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورنج.

فيما أظهر التقرير أن خدمات نقل البيانات "الإنترنت" على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة "We" في معظم أنحاء الجمهورية.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه يخطر الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه.

ويحدد تنظيم الاتصالات مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات، بحسب البيان.

وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وبحسب التقرير، تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من ٢٢٠٠٠ كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات.

وتتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.

وقال البيان إنه تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات وسرعة تنزيل البيانات وتحميلها.