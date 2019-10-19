الاستثمار: محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وصلت إلى 21.6 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، التعاون في مجال تنمية التجارة بالمنطقتين العربية والأفريقية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وبحث الجانبان، التعاون من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، في ظل توافق البرنامج مع استراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وقالت سحر نصر، إن محفظة التعاون مع البنك الاسلامى للتنمية، وصلت إلى 21.6 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.

ودعت نصر، هانى سنبل إلى المشاركة في منتدى أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من قارة افريقيا، اضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الاعمال من كافة انحاء العالم.

وقال هانى سالم سنبل، إن المؤسسة تحرص على زيادة دعمها للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، في ظل العلاقة الاستراتيجية مع مصر والتي أسفرت عن نجاح توقيع خمس اتفاقيات إطارية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح سنبل، أن الشركات المصرية هى من أكبر المستفيدين من برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بمشاركة 15 شركة مصرية في منتدى المصدرين والمستوردين في المواد الصيدلية، و كان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الإفريقية، والتي قُدّر حجمها بنحو 180 مليون دولار.