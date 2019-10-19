تعرف على أسعار الأسماك في سوق الجملة مع بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور، ليتراوح بين 22 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وحافظ سعر كيلو السمك البوري على مستواه، ليتراوح بين 40 و54 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 90 جنيها و210 جنيهات، وكيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وكيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.