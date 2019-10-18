تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر السمك البلطي في سوق الجملة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر السمك البوري وانخفض سعر الجمبري.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي لجملة، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 22 و26 جنيها مقابل 23 و26 جنيها للكيلو الجمعة الماضية، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع بقيمة 4 جينهات ليتراوح اليوم بين 40 و54 جنيها.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز 10 جنيهات ليترواح اليوم بين 300 و370 جنيها للكيلو.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، نحو 4 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.