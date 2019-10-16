مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبوصة 1% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.06% إلى مستوى 14209 نقاط.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.37%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 78.1 مليون جنيه، و27.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 105.8 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة آراب فينانس لتدوال الأوراق المالية، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة يأتي لشراء المستثمرين أسهم في شركات عدة قطاعات أبرزهم القطاع العقاري، مما نتج عنه تأثيرًا إيجابيًا وصعد بالبورصة بعد هبوطها خلال الثلاثة جلسات السابقة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 0.58% إلى مستوى 14060 نقطة.