أسعار الذهب تعود للارتفاع عالميًا بفعل توترات اقتصادية

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد هبطت بحوالي 1% في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1482.54 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1486.90 دولار للأوقية.

وقال متحدث بريطاني، إنه من المقرر استئناف محادثات الخروج من التكتل في بروكسل، اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات "بناءة" استمرت حتى وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وكان ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي، قد أوضح خلال اجتماع لوزراء التكتل في لوكسمبورج أنه إذا لم يتسن التوصل لاتفاق أمس الثلاثاء، فسيكون قد فات أوان إرسال أي شيء للقادة للموافقة عليه خلال القمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبل.

وتلقى الذهب أيضا بعض الدعم من توترات جديدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن هونج كونج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم الذي يشهد عجزا 0.2% إلى 1736.39 دولار للأوقية، ليحوم قرب مستواه المرتفع القياسي عند 1793.93 دولار الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وانخفضت الفضة 0.5% إلى 17.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.7% إلى 882.49 دولار.