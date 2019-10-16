المالية تنفي فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

القاهرة – (مصراوي):

نفت وزارة المالية ما نشر عن فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، الأربعاء، أن بعض المواقع الإخبارية نشرت تفسيرًا خاطئْا لتصريحات الوزير بالأمس حول أن هناك بعض الدول العربية لجأت إلى فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.

وأكدت المالية أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، وأن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية.

افتتح محمد معيط وزير المالية، يوم الاثنين، المقر الرئيسي لهيئة التأمين الصحي بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

ويعتبر هذا هو المقر الرئيسي للهيئة مؤقتا لحين الانتهاء من إنشاء المقر الرئيسي الدائم في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل وبدء تطبيق المنظومة الجديدة في محافظة بورسعيد خلال الشهور الأخيرة، كأولى المحافظات التي تطبق فيها.

ومن المنتظر تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل تدريجيا بالمحافظات خلال فترة السنوات المقبلة، على أن تبدأ بباقي محافظات المرحلة الأولى وهي الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان.