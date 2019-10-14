معيط: 600 ألف مواطن سجل بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن عدد المسجلين في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل وصل إلى نحو 600 ألف مواطن من بين نحو 950 ألف مواطن ببورسعيد.

وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على هامش افتتاح مقر هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، أن هناك عددا من الفئات التي سيتم ضمها للمنظومة بشكل آلي، ومنها من هو مشترك فعليا في النظام القديم، ومنها أصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة، وغيرهم.

وذكر معيط أن مقدمي الخدمات الطبية سيكونون حريصين على الدخول في المنظومة الجديدة لأنها تستهدف تغطية 100 مليون مواطن.

وأشار إلى أن الهيئة مستعدة ماليا للانتقال في تطبيق المنظومة إلى المحافظة التالية لبورسعيد، أولى محافظات تطبيقها، إلا أنه لابد من تجهيز الجوانب الأخرى المتعلقة بالتطبيق، وضمان رضا مواطني بورسعيد عن الخدمات المقدمة لهم أولا.