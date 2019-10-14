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    وزير المالية: نحتاج 3 آلاف جنيه عن كل مواطن سنويا بمنظومة التأمين الصحي

    02:10 م الإثنين 14 أكتوبر 2019
    وزير المالية: نحتاج 3 آلاف جنيه عن كل مواطن سنويا بمنظومة التأمين الصحي

    محمد معيط وزير المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    قال محمد معيط وزير المالية، إن التمويل سيمثل تحديا كبيرا جدا في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، فهناك حاجة إلى بين 2500 و3 آلاف جنيه عن كل مواطن للحصول على خدمة صحية مرضية وهو ما يعني الحاجة إلى بين 250 و300 مليار جنيه سنويا.

    وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على هامش افتتاح مقر هيئة التأمين الصحي، أنه تم التجهيز لمواجهة هذه التحديات عبر تنويع مصادر التمويل بين اشتراكات المستفيدين، والمساهمة التكافلية، ومساهمة الخزانة العامة.

    وذكر معيط، أنه تم الانتهاء من إعداد متطلب تشريعي فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والمستثمرين، بسبب مشكلات واجهت التطبيق ولكنه لم يدخل مجلس الوزراء حتى الآن.

    وأشار إلى أن هناك بعض الخدمات التي يتضمنها النظام الجديد ستتضمن مساهمة بسيطة من المشتركين بهدف عدم إساءة استخدام هذه الخدمات.

    محمد معيط وزارة المالية منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل

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