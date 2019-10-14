الرقابة المالية توافق على إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام

القاهرة- مصراوي:

كشف محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على قرار مشروع إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، تمهيدا للعرض على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الازمة لإصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشائه.

وقال عمران في بيان للهيئة اليوم الاثنين، إن مشروع المركز الإقليمي للتمويل يمثل واحدة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ومواكبة التطورات العالمية.

ووفقا لقول رئيس الهيئة، فإن المركز الإقليمي يهدف إلى نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، وتقدم الدعم الفني للمستثمرين والأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف المركز إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي للترويج لآليات ومبادرات الشمول المالي سعيا لتحقيق نمو اقتصادي يأخذ في اعتباراته التنمية الاجتماعية والبيئية بجانب الاقتصادية، بحسب بيان الهيئة.

وأضاف عمران، أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع المناطق نموا في العالم، بمعدل نمو سنوي 4.6% في الفترة ما بين 2000 و2016، وفقا للتقارير الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي.

وتوقع عمران، أن ينمو الناتج إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا بنسبة 3.9% خلال الخمس سنوات الحالية حتى عام 2022.

وأوضح عمران في البيان، أن مشروع إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحوري لمصر ولها حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة مواءمتها مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2036.