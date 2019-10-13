تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم عند 675 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 578.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 771 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.