أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.