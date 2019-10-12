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    أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

    11:27 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في بداية الأسبوع

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

    الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

    بامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

    التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

    المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

    المانجو العويس 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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