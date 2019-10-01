الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من الدقيق الفاخر إلى 26 كيلو جرام في العام

كتبت- دينا خالد:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن كمية المتاح للاستهلاك من دقيق القمح الفاخر، بلغ في عام 2016-2017، نحو 2.5 مليون طن، مقابل 2 مليون طن في عام 2015-2016، بزيادة قدرها 26.7%.

وبلغ متوسط نصيب الفرد نحو 26.3 كيلو جرام من الدقيق الفاخر عام 2016-2017 بمعدل زيادة قدره 21.2% عن عام 2015-2016.

وتراجعت الكمية المتاحة للاستهلاك من السكر الأبيض، إلى 2 مليون طن عام 2016-2017، مقابل 2.6 مليون طن في عام 2015- 2016، بحسب البيان.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من السكر الأبيض، نحو 21.3 كيلو جرام عام 2016-2017 بمعدل انخفاض قدره 25.8% عن عام 2015-2016.

وارتفعت كمية المتاح للاستهلاك من الأسمدة (النتروجينية الفوسفاتية - يوريا جافة - أسمدة أخرى) إلى 4.25 مليون طن عام 2016-2017 مقابل 4.18 مليون طن عام 2015-2016 بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

وتراجعت كمية المتاح للاستهلاك من الأسمنت الأبيض والعادي والسي ووتر (مقاوم للأملاح) إلى 42.4 مليون طن عام 2016-2017 مقابل 42.6 مليون طن عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.4%.