المالية: الصناديق والحسابات الخاصة تتحمل أجور العاملين المسجلين بها

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الصناديق والحسابات الخاصة تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.

وأوضحت الوزارة، أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.

وقالت الوزارة إنه ردا على ما أُثير حول تأخر صرف مستحقات العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة بمديريتي الشئون الصحية، والشباب والرياضة بمحافظة قنا، فإن المالية دبرت 9 ملايين جنيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن لمحافظة قنا، منها 3 ملايين جنيه لمديرية الشئون الصحية.

وأشارت الوزارة، إلى أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة قنا، وفقًا للبيانات الواردة من البنك المركزي، بلغت فى نهاية أغسطس الماضي نحو 81.9 مليون جنيه، منها 15.9 مليون جنيه لمديرية الشئون الصحية.