البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14308 نقاط.

وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.41% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 14257 نقاط.