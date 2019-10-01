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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    10:24 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14308 نقاط.

    وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.41% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 14257 نقاط.

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