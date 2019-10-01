البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:24 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14308 نقاط.
وصعد مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.41% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 14257 نقاط.
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