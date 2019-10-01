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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:21 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، وقناة السويس، والبركة عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.24 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.33 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري صرف الدولار

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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
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