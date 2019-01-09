الجمارك" تنهي أزمة تجار المحمول وتفرج عن 60 شحنة أكسسوارات في بورسعيد

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن رئيس مصلحة الجمارك تدخل سريعا لحل أزمة تجار المحمول في ميناء بورسعيد بعد الشكوى التي تقدمت بها شعبة تجار المحمول للمصلحة.

وأضاف العربي أن المصلحة حددت موعدا للاجتماع مع الشعبة لمناقشة المشكلة والتدخل لحلها، وأنه تم التوصل إلى إتفاق مرضي.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إنه تم الاتفاق على الإفراج عن حوالي 60 شحنة من إكسسوارات المحمول التي كانت متوقفة بميناء بورسعيد نتيجة الاختلاف على السعر.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أسس جديدة تراعي مصالح الجميع وأنه سيتم من خلالها الإفراج عن الشحنات في المرحلة المقبلة.

وكان عدد من تجار المحمول اشتكوا خلال الأسبوع الماضي من احتجاز بضائعهم بمنطقة جمرك بورسعيد، بسبب الخلاف مع إدارة الجمرك على قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع.

وتقدرعدد الشحنات المحجوزة نحو 200 شحنة تتجاوز قيمتها 250 مليون جنيه، بحسب تصريح رئيس شعبة المحمول السابق، وليد رمضان.

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