الملا: ننفذ برنامجًا طموحًا لتوفير احتياجات الصعيد من المواد البترولية

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تنفذ برنامج عمل طموح لتوفير احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال تنفيذ مشروعات جديدة ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة.

وأضاف الوزير في بيان حصل عليه مصراوي، أن الوزارة تنفذ مشروعات البنية الأساسية ومستودعات التخزين، والعمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات أسيوط والعامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول، لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي الجديد 2019-2020.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى الاستغلال الاقتصادي للطاقات التكريرية المتاحة، ورفع كفاءة المعامل والعمل على إزالة الاختناقات وتنفيذ مشروعات تكرير جديدة بهدف استمرار تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلي على المنتجات البترولية، والعمل على تقليص المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأكد الوزير على أهمية التشغيل الآمن للمعامل من خلال الالتزام الصارم بكافة معايير وضوابط واشتراطات السلامة والأمان الصناعي، وفقا للبيان.

وقال محمود حسن رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إن موازنة العام المالي الجديد، تهدف إلى تكرير حوالي 4.1 مليون طن خام لإنتاج حوالي 37 ألف طن بوتاجاز، وحوالي 530.05 ألف طن من النافتا بنوعيها، وأكثر من مليون طن سولار، وحوالى 2.4 مليون طن مازوت و 73.4 ألف طن وقود طائرات.

وأشار إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن تعظيم الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال تنفيذ عدة مشروعات تهدف لزيادة إنتاج الشركة وتوفير الطاقة والمياه وتطوير منظومة الأمن الصناعي، ومنها مشروع الرصد الذاتي للانبعاثات الغازية لمداخن الأفران ومشروع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات الإنتاجية فضلاً عن مشروع إنشاء مجمع إنتاج البنزين الذي سيسهم في توفير البنزين للوجه القبلى بدلاً من نقله من الشمال.

وعرض الكيميائي على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول موازنة العام المالي المقبل والتي تستهدف تكرير حوالي 3.9 مليون طن زيت خام وإنتاج حوالي 80.3 ألف طن بوتاجاز وحوالي341.7 ألف طن نافتا للتصدير وحوالي 1.3 مليون طن كيروسين وسولار وحوالي 143.5 ألف طن وقود نفاثات وحوالي 1.1 مليون طن مازوت وحوالي 90.3 ألف طن أسفلت ومحاليل أسفلتية وحوالي 91.3 ألف طن زيوت أساسية وخاصة وحوالي 5 آلاف طن شمع برافيني نقي وحوالي 24 ألف طن شمع خام للتصدير وحوالي 7 آلاف طن زيت طبي وتصنيع 51 ألف طن ألكيل بنزين وحوالي 560 ألف طن بنزين 80 وحوالي 10 آلاف طن تولوين لتغطية احتياجات مجمعات زيوت التزييت بشركات التكرير واحتياجات السوق المحلي وحوالي 73 ألف طن من المنتجات البترولية الثانوية.

وقال الكيميائي مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول إن موازنة الشركة تتضمن خطة لتعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات دون التأثير على تنفيذ الشركة للخطط الإنتاجية المستهدفة والمحافظة على الآلات والمعدات مشيرًا إلى أنه من المستهدف تكرير 4.9 مليون طن من الزيت الخام وإنتاج 99.1 ألف طن بوتاجاز وحوالي 1.3 مليون طن نافتا و485 ألف طن ترباين وحوالي 1.2 مليون طن سولار وحوالي 1.3 مليون طن مازوت و18 ألف طن وقود حريق فضلاً عن إنتاج حوالي 6.6 ألف طن زيوت متعادلة بتغذية 10 آلاف طن من الزيوت المستعملة وإنتاج أكثر من 37 ألف طن متري من المذيبات البترولية.