الجمارك: أجهزة الفحص بالأشعة تحبط أكثر من 1330 محاولة تهريب

كتب- مصطفى عيد:

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن أجهزة الفحص بالأشعة المستخدمة في المنافذ الجمركية نجحت في إحباط أكثر من 1330 حالة محاولات تهريب ومخالفات، طبقًا لتقرير أعدته المصلحة عن الفترة من أول اكتوبر من عام 2017 وحتى 27 ديسمبر الماضي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف نجم أن من بين هذه الحالات 686 محاولة تهريب تجاوزت قيمة البضائع المضبوطة فيها حاجز الـ 250.7 مليون جنيه، وقيمة التعويضات 452.9 مليون جنيه.

وذكر أن من بين حالات التهريب المضبوطة 666 محضرًا خاصة بطرود تحتوي على سلع ممنوعة بقرى البضائع في المطارات، و20 محضرًا خاصة بحاويات تحتوي علي بضائع ممنوعة تم ضبطها في الموانئ.

وقال نجم إن محاولات التهريب التي كشفتها الأجهزة شملت أيضًا 500 حالة لم يتم تحرير محاضر فيها، حيث إنها كانت لكميات غير تجارية، إلى جانب 150 محاولة يجري حاليًا تقدير قيمة المضبوطات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عنها للجمارك.

وحول أهم السلع التي تم ضبطها بفضل أجهزة الكشف بالأشعة، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن أجهزة الفحص في ميناء القاهرة الدولي أحبطت العديد من محاولات التهريب منها نحو ٥٠ فص ألماظ، ونحو ألفين من الأحجار الكريمة، وكميات من الذهب الخالص، وأجهزة تجسس.

وفي ميناء برج العرب تم إحباط محاولات تهريب عملات تذكارية من الفضة، وسبائك ذهبية، ومستحضرات تجميل، ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، و20 جهازا لتنظيف الأسنان، وكميات من الأدوية البشرية، والعطور، وكروت الشحن، والبلاي ستيشن، و5 أجهزة أيفون.

وفي قرية بضائع برج العرب تم إحباط تهريب 785 أمبول من مادة فوتكس للوجه، وفقا لرئيس مصلحة الجمارك.

وأضاف السيد نجم أنه في ميناء دمياط تم إحباط محاولة تهريب آثار إسلامية عبارة عن 4 قطع أقمشة مطرزة بالخيوط المعدنية ومكتوب عليها آيات قرآنية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأطباق الخزفية المنقوش عليها زخارف وآيات قرآنية، إلى جانب 1119 كرتونة ألعاب نارية.

وفي منفذ السلوم تم إحباط محاولات تهريب أكثر من 1000 زجاجة خمور، وفي سفاجا تم إحباط محاولات تهريب أكثر من مليون قرص كيبتاجون، و10 آلاف قرص ترامادول، وفقا لتقرير المصلحة.