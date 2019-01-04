التنظيم والإدارة: إطلاق برنامج"بداية جديدة" لتأهيل "المحالين للمعاش" قريبًا

القاهرة – مصراوي:

قال صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الجمعة، إن الحكومة ستطلق قريبًا برنامجًا تدريبيًا بعنوان "بداية جديدة" لتأهيل الموظف بمجرد بلوغه السن القانونية للمعاش.

وأوضح، أن البرنامج التدريبي يستهدف تأهيل الموظف ببلوغه سن المعاش، نفسيًا، لبداية مرحلة جديدة ، وتأسيس مشروعات صغيرة تناسب تخصصه أو هوايته.

ويشمل البرنامج مقدمه في دراسات الجدوى ،والحقوق التأمينية للموظف ،وكيفية الاقتراض بضمان المعاش وغيرها ، وفقا للشيخ.

وأشار الشيخ، إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الموظفين، عبر تنظيم عدة برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، وفقا للبيان.

جاء ذلك في ختام عدد من البرامج التدريبية التي نظمها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي لعدد 146 مرشحا لتقلد وظائف قيادية من الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام في عدة جهات منها ديوان عام رئاسة الجمهورية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف .

واستعرض رئيس الجهاز أهم ايجابيات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه ، ومنها عودة الموظف الذي حصل على إجازة بدون راتب على نفس درجته الوظيفية التي كان عليها قبل بدء إجازته، بل وربما يتولي وظائف قيادية قبلهم نظرا لعدم وجود مخالفات أو أي جزاءات بملفه الوظيفي خلال فترة إجازته .