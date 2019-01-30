البورصة: اعتماد المراجعة نصف السنوية للمؤشرات وبدء العمل بها الأحد

القاهرة – مصراوي:

قالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم اعتماد المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها والتعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات، ليتم العمل بها بدءَا من الأحد المقبل.

وأضافت البورصة، أن الاعتماد يأتي كأول تطبيق لمنهجية مؤشر EGX30 المطورة، وأن إدارة البورصة راعت خلال عملية تطويرها لمنهجية مؤشر EGX30 إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر.

ووفقا للبيان، تجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة، تستكمل تنفيذ خطة شاملة وطموحة لتطوير جميع مؤشرات البورصة، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة، الهدف الأساسي لأي سوق مال يتطلع للنمو والمنافسة".

وتابع فريد"تطوير منهجية المؤشرات تأتي بعد التشاور مع أطراف السوق ذات الصلة ودراسة أفضل الممارسات بمختلف أسواق المال العالمية، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار وجعل المؤشارت أكثر تعبيرًا عن أداء وحركة تعاملات السوق، وزيادة تنافسية سوق المال المصري ".