"القابضة المعدنية" تشتري حصة بنك الاستثمار القومي في "الزجاج والبللور"

كتبت- شيماء حفظي:

استحوذت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على 50% من أسهم شركة النصر للزجاج والبللور، من بنك الاستثمار القومي، لتصبح الشركة مملوكة ملكية تامة للشركة القابضة، وفقا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة القابضة، في بيانها اليوم، إن مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقع مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عقد بيع 50% من أسهم شركة الزجاج والبللور من بنك الاستثمار، لصالح الشركة القابضة.

وأوضح البيان، أنه تم الاستحواذ على الأسهم بقيمة 71 مليون جنيه، بعد مفاوضات استمرت منذ عام 2011.

وكانت الشركة القابضة قد ضخت استثمارات بقيمة 262 مليون جنيه في شركة الزجاج والبللور، لإعادة تأهيلها وتطويرها، وإنشاء مصنع للزجاج المسطح المنقوش ومصنع للأدوات المنزلية، وفقا للبيان.

وتعتزم الشركة القابضة، تبني خطة طموح لتحويل الشركة إلى صرح صناعي تتعدد فيه خطوط الإنتاج والمنتجات، بحسب البيان.