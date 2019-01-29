سامسونج: انتهينا من تسليم كل أجهزة التابلت لوزارة التربية والتعليم

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول بشركة سامسونج إلكترونيكس، لمصراوي إن الشركة انتهت من تسليم كل الكميات المتعاقد عليها مع وزارة التربية والتعليم لتصنيع وتوريد 708 آلاف جهاز حاسب لوحي "تابلت" لطلاب المدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي يوم السبت الماضي، أنه تم الانتهاء من إعداد وتشغيل ما يزيد على 700 ألف جهاز "تابلت"، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع الأجهزة على طلاب الصف الأول الثانوي بعد أيام وجميعها جاهز على التشغيل الفوري.

وفازت شركة سامسونج بتوريد 708 آلاف جهاز حاسب لوحي "تابلت" بضمان 3 سنوات في منتصف العام الماضي.

وتم اختيار سامسونج كمورد بموجب تلك الاتفاقية بعد إعلان الحكومة عن مناقصة عامة بين الشركات التكنولوجية العاملة في هذا المجال.

ويأتي التابلت التعليمي بشهادة ضمان لمدة ثلاث سنوات، وسيحصل كل طالب على جهاز تابلت وشاحن وجراب للجهاز، إضافة إلى أن الأجهزة الجديدة مدعومة ببرنامج KNOX MDM لتأمين بيانات التابلت وإدارة محتواه، بما يمنح وزارة التربية والتعليم التحكم الكامل في الأجهزة التي سيتم تسليمها جميعًا بأقرب فرصة.