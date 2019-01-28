وزير الكهرباء: لن نرفع الأسعار قبل أول يوليو المقبل

كتبت - منال المصري:

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لن ترفع أسعار تعريفة الكهرباء قبل أول يوليو المقبل.

وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي للاستثمار الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، إلى أن وزارته وقعت اليوم خلال المنتدى بروتوكول تعاون مع شركة أورانج وذلك بهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بتكلفة استثمارية 50 مليون دولار لتوليد 50 ميجاوات، إذ كل وات يبلغ تكلفته مليون دولار.

وشهد المنتدى، توقيع نحو 32 اتفاقا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية، باستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، إلى مصر، اليوم الاثنين، المنتدى الاقتصادى للاستثمار، بحضور وزراء الاستثمار والتضامن والتموين والكهرباء والنقب والمالية والاتصالات، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، ونحو 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.