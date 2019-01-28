أسعار الدولار تنخفص إلى 17.68 جنيه في عدد من البنوك بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد ودينا خالد:

شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا جديدا في 3 بنوك بين 4 و7 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها بمنتصف التعاملات، مواصلا التراجع لليوم الثاني على التوالي.

واستقر سعر الدولار في 8 بنوك أخرى، ليدور حول 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في أغلب البنوك.

وانخفض سعر الدولار7 قروش في بنك البركة إلى 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول إلى 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبوظبي الإسلامي، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والقاهرة عند 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية، حيث وصل إلى 17.76 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار هبوطا مفاجئا أمام الجنيه أمس الأحد، في البنوك، في حدود 20 قرشا، وذلك لأول مرة خلال شهور، في تراجع يومي هو الأكبر منذ نحو عامين.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي أمس، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

وينشر مصراوي أسعار الدولار أمام الجنيه في 20 بنكًا بنهاية تعاملات اليوم.