الدولار في المركزي يواصل التراجع أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بمصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 7.2 قرش عند البيع مقارنة بمستواه أمس الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لبيانات المركزي، سجل سعر الدولار اليوم 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع أمس الأحد.

وكان سعر الدولار انخفض أمام الجنيه أمس بنحو 20.4 قرش، وهو أكبر تراجع يومي منذ 19 فبراير 2017، بحسب تحليل مصراوي لبيانات البنك المركزي.

وشهد سعر الدولار اليوم وأمس هبوطًا كبيرًا بعدد من البنوك، بفضل زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية، بحسب مصدر مصرفي تحدث لمصراوي.

كما شهد عدد من العملات العربية والأجنبية تراجعا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم وأمس أيضا، وعلى رأسها الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال القطري، واليورو، والجنيه الإسترليني.