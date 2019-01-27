أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتراجع 22.5% في 6 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة مصر لصناعة الكمياويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 22.5% لتصل إلى 59.5 مليون جنيه مقابل 76.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الأحد، بشأن اجتماع مجلس الإدارة، إن تراجع الأرباح، سببه ضريبة الدخل المستحقة عن الفترة المالية الحالية والبالغة 16 مليون جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة لتصل إلى 211.6 مليون جنيه مقابل 188.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي الماضي، تحولت شركة مصر لصناعة الكيماويات إلى الربحية، حيث حققت صافي ربح خلال 2017-2018 بقيمة 139.3 مليون جنيه مقابل 14.7 مليون جنيه صافي خسارة خلال العام المالي السابق عليه.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 400 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 158.4 مليون جنيه خلال عام 2016-2017 بنسبة زيادة 152.6%.

وكانت الشركة حققت صادرات خلال العام المالي الماتضي بقيمة 32.8 مليون جنيه بنسبة 61% من المستهدف، وبنسبة زيادة 57% عن العام المالي السابق عليه.

وتقوم الشركة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأعمال التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، وكذلك أعمال الوكالة التجارية، وتنتج الصودا الكاوية ومشتقاتها والكلور، وكذلك إنتاج حامض الايدروكلوريك هذا إلى جانب غاز الأيدروجين.