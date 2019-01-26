ألمانيا تخطط لوقف استخدام الفحم في المصانع تدريجيًا حتى عام 2038

القاهرة - وكالات:

قالت لجنة حكومية اليوم السبت إن ألمانيا ينبغي أن تُغلق جميع مصانعها التي تعمل بالفحم بحلول 2038 على الأكثر، واقترحت ما لا يقل عن 40 مليار يورو (45.7 مليار دولار) كمساعدات للمناطق التي ستتأثر بخطة الإغلاق التدريجي.

وبحسب وكالة رويترز فإن الخطة المقترحة في القلب من استراتيجية ألمانيا للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي شكلت أكثر من 40% من مزيج الطاقة العام الماضي، متفوقة على الفحم للمرة الأولى.

وستكون مقترحات لجنة الفحم، التي طرحتها بعد جولة أخيرة من المباحثات استمرت 20 ساعة، توجيهات استرشادية للحكومة في إطار مساعيها الرامية إلى تحويل خطة التخلي التدريجي عن استخدام الفحم كوقود في المصانع إلى قانون.

ووافقت اللجنة على ضرورة تقديم مساعدات بما لا يقل عن 40 مليار يورو للولايات التي تعمل في استخراج الفحم، والتي ستتأثر بهذه الخطة. ويقل هذا المبلغ عن نحو ستين مليار يورو كانت تلك الولايات قد طلبتها.