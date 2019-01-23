الدولار يتراجع في 3 بنوك ينهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك عاملة في مصر اليوم الأربعاء، مع نهاية التعاملات، بينما استقر في 7 بنوك عاملة في مصر عند نفس مستويات تعاملات الصباح.

وانخفض سعر الدولار في بنك التجاري الدولي، بنهاية التعاملات اليوم، إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، مقابل 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع"، خلال التعاملات الصباحية.

وهبط سعر الدولار، في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه للشراء مقابل 17.90 جنيه ، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه وهي نفس أسعار الصباح.

وتراجع سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 17.86 جنيه للشراء مقابل 17.91 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر صرف الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنكي الإسكندرية، والبركة، عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.91 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.