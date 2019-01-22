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الشرقية للدخان تتعاقد مع مطار القاهرة لتوريد منتجاتها للمنطقة الحرة

05:06 م الثلاثاء 22 يناير 2019
الشرقية للدخان تتعاقد مع مطار القاهرة لتوريد منتجاتها للمنطقة الحرة

الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تعاقدت مع شركة مطار القاهرة للأسواق الحرة لتوريد منتجاتها.

وأضافت الشركة في بيانها، أنها "توصلت إلى صيغة نهائية لهذا التعاقد مع شركة مصر للأسواق الحرة، وهذه الصيغة متفق عليها من الطرفين وجاري استيفاء توقيع الممثلين القانونيين للطرفين".

وتستهدف الشركة، زيادة صادراتها، من خلال فتح أسواق جديدة، وزيادة تواجدها بالأسواق الحالية، كما تستهدف وجود السيجار، في السوق الحرة الداخلية، والسوق الحرة الخارجية، والمطارات، بحسب تصريحات سابقة للعضو المنتدب للشركة لمصراوي.

وقفزت أرباح شركة الشرقية للدخان، بنسبة 161% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وبلغت 2.3 مليار جنيه مقابل 890 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحتكر الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها.

 

الشرقية للدخان البورصة شركة مصر للأسواق الحرة

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