وزير الاتصالات: بدء تنفيذ مبادرة التدريب على تطوير الألعاب الإلكترونية

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارته بدأت تنفيذ المبادرة الرئاسية لتدريب الشباب على تطوير الألعاب الإلكترونية.

وأضاف طلعت لمصراوي، "أطلقنا المنصة فعليا وفي انتظار قيام الشباب بالتسجيل عليها لبدء تدريبهم، ووفقا للخطة سيتم تدريب ١٠ آلاف شاب خلال ٣ سنوات".

وتعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ مبادرة أفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي، وإنشاء 100 شركة ناشئة خلال 3 سنوات.

وسيتم كل نصف سنة إطلاق مسابقة لاختيار شركات تحصل على تمويل وفرصة احتضان في شركة متخصصة ضمن هذه المبادرة.

وأطلق الرئيس السيسي المبادرة خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي.

وقال الرئيس إن هذه المبادرة تأتي استكمالًا للجهود التي تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على التحول الرقمي، وتحفيز الابداع التكنولوجي، ليس فقط في مصر، ولكن في القارة الأفريقية بأكملها.

وتستهدف المبادرة الشباب خريج عام 2006 وما فوق، وأن يكون على دراية بتخصص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دراسته الجامعية أو خبرته العملية في مجال الاتصالات أو تقديم ما يثبت حصوله على تدريب تأهيلي، وفقا لتصريحات سابقة لحسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي.

وبحث وزير الاتصالات، منذ أيام، مع يان تِسلف سفير السويد بالقاهرة، وسامح شكري مدير شركة إريكسون مصر، إمكانية المساهمة في المبادرة الرئاسية، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مركز مصري سويدي لتطوير الألعاب الإلكترونية، وتبادل الزيارات بين الشركات العاملة في هذا المجال في البلدين.