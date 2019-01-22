مسؤولة بالبنك الدولي: نثق في إجراءات الإصلاح التي تنفذها مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي، إن البنك على ثقة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر.

ونقل بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء عن كريستالينا خلال لقاءها مع سحر نصر وزيرة الاستثمار على هامش منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، حرص البنك على استمرار في تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ومنذ عام 2016 تنفذ مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، بدأته بتحرير سعر العملة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والتوسع في المستحقين للدعم.

وقال البيان إن خلال اللقاء تم بحث دعم البنك لمصر في القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء ومشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار ما تم الاتفاق عليه مؤخرا على دعم البنك لمصر بنحو 3 مليارات دولار.

ووقعت مصر والبنك على دعم بمليار دولار خلال منتدى افريقيا 2018 لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري.

وقال البيان إن الدعم سيركز على خلق الفرص للمصريين ورفع مستويات المعيشة من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي.

وقالت سحر نصر، في البيان إن الحكومة المصرية تعمل بكل قوة على تبني سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو، مشيرة إلى أن مصر تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضافت أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، والحد من التضخم.

وقالت إن الاستثمارت الخاصة وتأسيس الشركات زادت بعد الاصلاحات التشريعية التي نفذتها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات.