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    تعديل اسم أوراسكوم كونستراكشون بداية من جلسة التداول بالبورصة اليوم

    10:43 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
    تعديل اسم أوراسكوم كونستراكشون بداية من جلسة التداول بالبورصة اليوم

    شعار شركة أوراسكوم

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد اليوم الثلاثاء إنها بدأت التداول اليوم باسمها الجديد شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، في بورصتي مصر وناسداك دبي.

    وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم إن سبب تعديل الاسم يرجع إلى التغييرات في قانون الشركات العامة بمركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2018 وفي لوائح الشركات العامة لعام 2018 التي تم تفعيلها في نوفمبر 2018.

    وبحسب البيان فإن تعديل اسمها ليس له أي تأثير على كل من هيكلها أو أعمالها.

    شركة أوراسكوم كونستراكشون البورصة قانون الشركات العامة

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