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    قريبًا.. شعبة المحمول تعلن عن فرص عمل في قطاعها

    05:04 م الأربعاء 02 يناير 2019
    قريبًا.. شعبة المحمول تعلن عن فرص عمل في قطاعها

    أرشيفية

    كتبت- منار الرخ:
    قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة ستعلن عن مجموعة فرص عمل في قطاعها خلال الفترة القادمة حيث يتم حاليا إعداد مطالب بعض الشركات، بحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء.
    وأشار طلعت إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد هذه الفرص وتحديد موعد لإجراء اختبارات للمتقدمين من الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل وتوجيههم إلى ما يتناسب معهم من الأعمال.
    وأضاف طلعت، أن مشروع التدريب من أجل التشغيل يعتبر من المشروعات المهمة بالغرفة والذي يلبي مطالب القطاع الخاص ويساند الدولة في توفير فرص عمل للشباب .

    شعبة المحمول فرص عمل

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