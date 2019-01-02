حصيلة الضريبة العقارية تقفز 96% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت حصيلة الضريبة العقارية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 96% مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، بحسب ما أظهره تقرير وزارة المالية لشهر ديسمبر الماضي.

وأظهر التقرير المنشور اليوم الأربعاء على موقع الوزارة، أن حصيلة الضريبة العقارية بلغت 2.062 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقابل 1.050 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف موازنة العام المالي الجاري تحصيل 5.2 مليار جنيه، من الضريبة العقارية.

وارتفعت إيرادات الموازنة العامة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 27% لتصل إلى نحو 321 مليار جنيه.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من إجمالي إيرادات لتسجل 250.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وساهمت الضرائب على السلع والخدمات بنصيب كبير في الحصيلة الضريبية لتسجل 130.3 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام مقابل 107.8 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 77.2 مليار جنيه مقابل نحو 56.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وقفزت قيمة الضرائب والرسوم على السيارات إلى 2.55 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يوليو إلى نوفمبر الماضيين مقابل 859 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبلغت حصيلة الجمارك 16.8 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر العام المالي الماضي.