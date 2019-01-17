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    ارتقاع الطماطم وتراجع القلقاس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    11:39 ص الخميس 17 يناير 2019
    ارتقاع الطماطم وتراجع القلقاس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي والبرتقال البلدي والسكري والجوافة بين 10 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

    وفي المقابل تراجعت أسعار كيلو القلقاس والرومان بين 50 قرشًا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5.2 جنيه، بزيادة 10 قروش.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 8 و10 جنيهات.

    الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    القلقاس بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

    البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

    البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الرمان بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات سوق العبور سوق الجملة أسعار الفاكهة

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