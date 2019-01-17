المصرية للاتصالات ترفع أسعار التعاقد على الهاتف الأرضي إلى 150 جنيها

كتب- محمد علاء الدين:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي من 50 جنيها إلى 150 جنيها، بداية من اشتراكات شهر يناير الجاري، غير شامل الضرائب.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، يتم إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيه.

وتتضمن رسوم الاشتراك الجديدة مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط المنزلي شاملة اشتراك 3 أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محليا شهريا.

وكانت المصرية للاتصالات رفعت رسوم الاشتراك الشهري على الهاتف الثابت من 36 جنيهاً إلى 45 جنيهاً، في أكتوبر من 2017، وتم بعد ذلك إضافة قيمة الدمغة بـ6.1 جنيه.

وكان عدد مشتركي الهاتف الأرضي زاد في شهر أكتوبر الماضي ليسجل 7.9 مليون مشترك مقابل 7.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر بزيادة قدرها 300 ألف مشترك، فيما تبلغ سعة السنترالات نحو 18.9 مليون مشترك، بحسب بيانات وزارة الاتصالات.

ويمثل عدد المشتركين في الحضر النسبة الأكبر من إجمالي مشتركي الهاتف الأرضي بعدد 5.9 مليون مشترك، فيا يمثل عدد مشتركي الخدمة في الريف 1.9 مليون مشترك.